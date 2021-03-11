У Салоніках затримали десятки учасників протесту в університеті

Підрозділи грецьких спецпризначенців затримали 33 людини під час операції з евакуації сидячого протесту у будівлі університету Арістотеля в Салоніках, де розміщується ректорат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За повідомленнями грецької поліції (ELAS), серед затриманих - 26 чоловіків та 7 жінок, з яких 32 є громадянами Греції, а один - кіпріотом. 19 затриманих учасників протесту – студенти університету.

Напередодні евакуації поліцейські сили перекрили рух транспорту навколо будівлі.

Інформація про можливу поліцейську операцію в ректораті вже розповсюджувалась у понеділок, тоді як пізніше того ж дня повідомлялося про зіткнення, коли 100 людей намагалися увійти до будівлі під час протесаного маршу.

Декілька сотень студентів окупували будівлю університету. Студенти протестують проти нещодавнього закону, згідно з яким в університетських містечках розміщується поліція. Уряд заявляє, що цей крок необхідний для боротьби зі злочинністю, проте студенти та професори стверджують, що основні свободи поставлені на карту в країні, де університети були важливою частиною грецької історії.