В Салониках задержали десятки протестующих в университете

Подразделения греческих спецназовцев задержали 33 человека во время операции по эвакуации сидящего протеста у здания университета Аристотеля в Салониках, где размещается ректорат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По сообщениям греческой полиции (ELAS), среди задержанных - 26 мужчин и 7 женщин, из которых 32 являются гражданами Греции, а один - киприотом. 19 задержанных участников протеста - студенты университета.

Накануне эвакуации полицейские силы перекрыли движение транспорта вокруг здания.

Информация о возможной полицейской операции в ректорате уже распространялась в понедельник, тогда как позднее в тот же день сообщалось о столкновении, когда 100 человек пытались войти в здание во время протесаного марша.

Несколько сотен студентов оккупировали здание университета. Студенты протестуют против недавнего закона, согласно которому в университетских городках размещается полиция. Правительство заявляет, что этот шаг необходим для борьбы с преступностью, однако студенты и профессора утверждают, что основные свободы поставлены на карту в стране, где университеты были важной частью греческой истории.