Испанская фармкомпания заявила о желании производить "Спутник V"

Испанская биофармацевтическая группа Zendal обратилась к министру промышленности Испании с заявлением о своей заинтересованности в производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в стране.

Об этом заявил представитель министерства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Письмо Zendal министру промышленности Рейесу Марото было направлено в Министерство здравоохранения, сообщил представитель ведомства.

Ранее в среду в Минздраве Испании заявили, что им не известно о каких-либо контрактах на производство "Спутник V" внутри страны после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что заключил соглашения в Испании, Италии, Франции и Германии.

Посольство России в Мадриде во вторник вечером сообщил в Twitter, что испанская компания IberAtlantic ведет переговоры о потенциальном соглашении с РФПИ и Zendal о производстве "Спутник V" в северо-западном регионе Галисии.

В среду на вопрос о потенциальном интересе к производству российской вакцины представительница Zendal отказалась подтвердить или опровергнуть переговоры, заявив, что компания получила несколько предложений по вакцинам, но они остаются конфиденциальными до завершения переговоров.

IberAtlantic, международная инвестиционная консалтинговая компания, также базирующаяся в Галисии и имеющая деловые связи с Россией, выступает в качестве местного партнера РФПИ в Испании, сообщил ее исполнительный директор Педро Мурино.

Мурино также является почетным генеральным консулом России в Галисии. Он сказал, что переговоры по поиску испанского производителя продвигаются "в хорошем ритме и, вероятно, приведут к (подписанию) контракта".

Как сообщалось, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций, владеющий патентом на вакцину, и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech, которая базируется в Ломбардии.

В правительстве Италии заявили, что не знали об этом контракте.

Во Франции заявили, что ни одна компания не подписывала контракт с Россией на производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

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