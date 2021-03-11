У Хорватії конфлікт між президентом і урядом через призначення голови Верховного суду

У Хорватії виникла суперечка через призначення голови Верховного суду, оскільки президент і уряд не можуть домовитися про кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Спікер парламенту закликав президента Зорана Мілановича висунути кандидатуру на пост голови Верховного суду, і Міланович оголосив, що висуне професора загребської школи права Злату Дурджевич своїм кандидатом, хоча Дурджевич навіть не подавала заявку на цю посаду.

В уряді заявили, що такі дії суперечать Конституції. Міністр юстиції та державного управління Іван Маленіца сказав, що "компромісу немає, єдине рішення - дотримуватися Конституції і Закон про суди, який діє вже три роки, і до недавнього часу ніхто не ставив його під сумнів".

Хоча міністр сказав, що поважає Дурджевич, він зазначив, що необхідно дотримуватися юридичних процедур і що можливі кандидати повинні подавати свої заявки після оголошення публічного конкурсу.

За словами голови Соціал-демократичної партії (СДП) Печі Грбіна, йдеться не про конфлікт між президентом і прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, а про конфлікт двох протилежних ідей.

Грбін заявив, що одна з цих ідей призведе до того, що кандидат "струсоне судову систему від низу до верху і внесе зміни на краще", тоді як іншу підтримають ті, хто хоче "зберегти статус-кво, в якому вони діяли роками".