В Хорватии конфликт между президентом и правительством из-за назначения главы Верховного суда

В Хорватии возник спор из-за назначения председателя Верховного суда, так как президент и правительство не могут договориться о кандидатуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Спикер парламента призвал президента Зорана Милановича выдвинуть кандидатуру на пост председателя Верховного суда, и Миланович объявил, что выдвинет профессора загребской школы права Злату Дурджевич своим кандидатом, хотя Дурджевич даже не подавала заявку на эту должность.

В правительстве заявили, что такие действия противоречат конституции. Министр юстиции и государственного управления Иван Маленица сказал, что "компромисса нет, единственное решение - соблюдать конституцию и закон о судах, который действует уже три года, и до недавнего времени никто не ставил его под сомнение".

Хотя министр сказал, что уважает Дурджевич, он отметил, что необходимо соблюдать юридические процедуры, и возможные кандидаты должны подавать свои заявки после объявления публичного конкурса.

По словам председателя Социал-демократической партии (СДП) Печи Грбина, речь идет не о конфликте между президентом и премьер-министром Андреем Пленковичем, а о конфликте двух противоположных идей.

Грбин заявил, что одна из этих идей приведет к тому, что кандидат "встряхнет судебную систему снизу вверх и внесет изменения к лучшему", в то время как другую поддержат те, кто хочет "сохранить статус-кво, в котором они действовали годами ".