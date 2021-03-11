В Естонії відмовили російському шпигуну у достроковому звільненні
В Естонії Тартуський повітовий суд відмовив в умовно-достроковому звільненні з в'язниці засудженому за роботу на ГРУ громадянину Естонії Іллі Тіхановському.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Суд вважає, що звільнення Тіхановського необґрунтоване, хоча проти його умовно-дострокового звільнення не заперечували ні Тартуська в'язниця, ні прокуратура.
Суд в тому числі зазначив, що Тіхановський не клопотав про застосування до нього добровільного електронного спостереження, яке дозволило б контролювати його дії в разі дострокового звільнення і за необхідності обмежувати їх.
Рік тому судова система Естонії також відмовила Тіхановському у достроковому звільненні.
Його затримали 10 грудня 2017 року. Через два дні він був заарештований.
Згідно зі звинуваченням Держпрокуратури, він діяв в інтересах ГРУ, збираючи інформацію про життєво важливі об'єкти з точки зору державної оборони і функціонування держави. Крім того, він виконував і інші завдання.
3 квітня 2018 року Тартуський повітовий суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі.