В Эстонии отказали российскому шпиону в досрочном освобождении

В Эстонии Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы осужденному за работу на ГРУ гражданину Эстонии Илье Тихановскому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Суд считает, что освобождение Тихановского необосновано, хотя против его условно-досрочного освобождения не возражали ни Тартуская тюрьма, ни прокуратура.

Суд в том числе отметил, что Тихановский не ходатайствовал о применении к нему добровольного электронного наблюдения, которое позволило бы контролировать его действия в случае досрочного освобождения и при необходимости ограничивать их.

Год назад судебная система Эстонии также отказала Тихановскому в досрочном освобождении.

Его задержали 10 декабря 2017 года. Через два дня он был взят под арест.

Согласно обвинению Госпрокуратуры, Тихановский действовал в интересах ГРУ, собирая информацию о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства. Кроме того, он выполнял и другие задачи.

3 апреля 2018 года Тартуский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.