Отруєння в Солсбері: будинок Скрипаля викупить місцева влада і знову продасть як житло

Влада графства Вілтшир прийняла рішення викупити і перебудувати будинок, в якому жив колишній офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль до отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" в березні 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міська рада підписала рішення про купівлю будинку після консультації з сусідами. Рада має намір "перебудувати і відремонтувати" будинок, перш ніж знову виставити його на продаж за схемою пайового володіння.

Колишній будинок Сергія Скрипаля у Солсбері

При використанні схеми пайового володіння буде прописана юридична умова про те, що будинок повинен використовуватися як житлова власність, що його не можна здавати в суборенду і що ніхто не може заробляти на його історії.

"У найближчі місяці ми відремонтуємо власність, щоб знову використовувати її як будинок, і, щоб захистити місцевих жителів. Ми подбаємо про те, щоб власність не використовувалася ні для чого, крім проживання", - сказав лідер ради Філіп Уайтхед.

Будинок знаходиться на Крісті-Міллер-роуд в Солбсері, і саме там вперше були виявлені сліди "Новічка" три роки тому.

За даними розслідування обставин отруєння, російські агенти нанесли "Новічок" на ручку дверей будинку Скрипалів, а потім викинули флакон з речовиною в урну.

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.