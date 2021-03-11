Отравление в Солсбери: дом Скрипаля выкупит местная власть и снова продаст как жилье

Власти графства Уилтшир приняли решение выкупить и перестроить дом, в котором жил бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль до отравления нервнопаралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Городской совет подписал решение о покупке дома после консультации с соседями. Рада намерена "перестроить и отремонтировать" дом, прежде чем снова выставить его на продажу по схеме долевого владения.

Бывший дом Сергея Скрипаля в Солсбери

При использовании схемы долевого владения будет прописано юридическое условие о том, что дом должен использоваться как жилая собственность, его нельзя сдавать в субаренду и никто не может зарабатывать на его истории.

"В ближайшие месяцы мы отремонтируем собственность, чтобы снова использовать ее как дом, и, чтобы защитить местных жителей. Мы позаботимся о том, чтобы собственность не использовалась ни для чего, кроме проживания", - сказал лидер совета Филипп Уайтхед.

Дом находится на Кристи-Миллер-роуд в Солбсери, и именно там впервые были обнаружены следы "Новичкам" три года назад.

По данным расследования обстоятельств отравления, российские агенты нанесли "Новичок" на ручку двери дома Скрипаля, а затем выбросили флакон с веществом в урну.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.