В Естонії призупинили використання партії вакцини AstraZeneca

В Естонії вирішили тимчасово не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої людини і випадку захворювання другого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Австрійська влада в неділю повідомила, що припиняє використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини і захворювання у другої.

49-річна жінка померла від проблем зі згортанням крові, а у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, але вона вже одужує, передало в понеділок агентство Reuters. "Зараз немає доказів зв'язку цих випадків з вакциною", заявили в Департаменті ліків Австрії.

"Буває, що використання партії призупиняється, оскільки розслідування займає час. У цьому немає нічого незвичайного", - пояснила заступник директора Департаменту здоров'я Естонії Марі-Анні Хярма.

Інформація про необхідність призупинити застосування однієї партії вакцини з Лікарського департаменту в Департамент здоров'я надійшла 8 березня. Після цього чиновники обдзвонили всі центри, які займаються вакцинацією.

"Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використало. Поки не буде завершено розслідування, вакцину використовувати не будуть", - сказала Хярма.

Розслідування причин смерті минулого тижня 31-річного рятувальника ще триває. "Нам відомо, що випадок не пов'язаний з австрійською партією", - підкреслила Хярма.