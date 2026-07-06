Пашинян на Уралі заявив про намір налагодити відносини Вірменії з Росією

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив сподівання, що його країна зможе налагодити свої відносини з Росією та вирішити певні "проблемні питання".

Про це він сказав під час спільної із прем'єр-міністром Росії Михаїлом Мішустіним пресконференції у Єкатеринбурзі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Під час свого візиту до Росії Пашинян зазначив, що розглядає цю зустріч як "хорошу нагоду, як то кажуть, синхронізувати наші годинники".

"Останнім часом виникла низка проблемних питань, і, звичайно, я сподіваюся, що ми обговоримо та розв’яжемо ці питання", – сказав він.

Також він заявив, що Вірменія прагне "подальшого розвитку відносин з Російською Федерацією", а також наголосив, що його країна зацікавлена в участі в Євразійському економічному союзі.

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку через її зближення з ЄС. Більше на цю тему читайте в статті Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на Захід.

1 липня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 млн євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад.

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