Данія дозволила застосування вакцини AstraZeneca для людей, старших 65 років
Данія змінила рекомендації щодо застосування вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, дозволивши її застосування для усіх дорослих.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.
Спершу для AstraZeneca встановили ліміт 65 років через нестачу даних про її дію на старші вікові групи, але тепер Національна рада з охорони здоров’я дозволила застосовувати вакцину і для них.
Таке рішення прийняли після появи результатів великого дослідження, що проводилося у Шотландії та розширило дані про вплив вакцини на людей з групи 65+.
"Результати з Шотландії обнадіюють: можна бачити значне зниження ризиків госпіталізації, у тому числі для літніх людей", - зазначила представниця відомства.
Водночас, для груп із більшими ризиками все ж рекомендують використовувати інші вакцини.
Рекомендацію щодо AstraZeneca змінили також Німеччина та Угорщина.