Данія дозволила застосування вакцини AstraZeneca для людей, старших 65 років

Данія змінила рекомендації щодо застосування вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, дозволивши її застосування для усіх дорослих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Спершу для AstraZeneca встановили ліміт 65 років через нестачу даних про її дію на старші вікові групи, але тепер Національна рада з охорони здоров’я дозволила застосовувати вакцину і для них.

Таке рішення прийняли після появи результатів великого дослідження, що проводилося у Шотландії та розширило дані про вплив вакцини на людей з групи 65+.

"Результати з Шотландії обнадіюють: можна бачити значне зниження ризиків госпіталізації, у тому числі для літніх людей", - зазначила представниця відомства.

Водночас, для груп із більшими ризиками все ж рекомендують використовувати інші вакцини.

Рекомендацію щодо AstraZeneca змінили також Німеччина та Угорщина.