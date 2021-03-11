Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca

Дания временно приостанавливает использование вакцины AstraZeneca после того, как у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы. Впрочем, пока неизвестно, является ли это побочным эффектом прививки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local/AFP.

О приостановке использования вакцины Агентство здравоохранения Дании заявил в четверг, 11 марта, после того, как у некоторых людей вскоре после вакцинации AstraZeneca развились тромбы.

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"В настоящее время не было установлено, есть ли между тромбами и вакцинацией взаимосвязь", - отмечает Агентство в сообщении.

Неделю назад Дания сняла возрастные ограничения на использование вакцины AstraZeneca, как это сделали уже многие страны Европы после появления новых данных.

Ранее Австрия, а вслед за ней и Эстония приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.

Регулятор ЕС пришел к выводу, что вакцина не была причиной смерти.