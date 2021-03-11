Bellingcat виграв суд у Нідерландах проти інформагентства, пов'язаного з "кухарем Путіна"

Проєкт журналістських розслідувань Bellingcat виграв суд у Нідерландах у петербурзького інформагентства РИА ФАН, яке пов'язують з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, також відомим як "кухар Путіна".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Bellingcat.

"Окружний суд Амстердама виніс судове забезпечувальне рішення проти петербурзького інформаційного агентства РИА ФАН, яке не з'явилось на судове засідання. Рішення вважає п'ять статей, опублікованих РИА ФАН у липні і серпні 2020 року, некоректними і незаконними", - йдеться в заяві.

У статтях помилково стверджувалося, що дослідник Bellingcat Пітер ван Гюйс (чиє ім'я РИА ФАН неправильно писало як "Пітер ван Хьюс") та інші журналісти Bellingcat надсилали повідомлення з погрозами співробітникам РИА ФАН, а також пропонували їм хабар. Ґрунтуючись на доказах, поданих Bellingcat, суд вважає ці твердження помилковими, не підтвердженими фактами і незаконними.

Суд зобов'язав РИА ФАН оплатити судові витрати Bellingcat, а також видалити образливі статті. РИА ФАН також зобов'язано опублікувати спростування на своєму сайті протягом шести місяців.

У разі невиконання РИА ФАН постанови суду на компанію буде накладено щоденний штраф в розмірі 25 000 євро за кожен день недотримання до максимальної суми в 500 000 євро.

"Публікації РИА ФАН широко розповсюджувалися в соціальних мережах і передруковувалися на інших сайтах, афілійованих із медіагрупою "Патріот". Головою опікунської ради медіагрупи "Патріот", одним із засновників якої є РИА ФАН, є Євген Пригожин", - нагадали в Bellingcat.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук Пригожина і оголосило винагороду розміром до $250 тисяч за відомості, які можуть привести до його арешту.

У жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" в Лівії.

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнера", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.