Bellingcat выиграл суд в Нидерландах против информагентства, связанного с "поваром Путина"

Проект журналистских расследований Bellingcat выиграл суд в Нидерландах у петербургского информагентства РИА ФАН, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Bellingcat.

"Окружной суд Амстердама вынес судебное обеспечительное решение против петербургского информационного агентства РИА ФАН, не явившегося на судебное заседание. Суд считает пять статей, опубликованных РИА ФАН в июле и августе 2020 года, некорректными и незаконными", - говорится в заявлении.

В статьях ошибочно утверждалось, что исследователь Bellingcat Питер ван Гюйс (чье имя РИА ФАН неправильно писало как "Питер ван Хьюс") и другие журналисты Bellingcat отправляли сообщения с угрозами сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятку. Основываясь на доказательствах, представленных Bellingcat, суд считает эти утверждения ложными, не подтвержденными фактами и незаконными.

Суд обязал РИА ФАН оплатить судебные издержки Bellingcat, а также удалить оскорбительные статьи. РИА ФАН также обязано опубликовать опровержение на своем сайте в течение шести месяцев.

В случае невыполнения РИА ФАН постановления суда на компанию будет наложен ежедневный штраф в размере 25 000 евро за каждый день несоблюдения до максимальной суммы в 500 000 евро.

"Публикации РИА ФАН широко распространялись в социальных сетях и перепечатывались на других сайтах, аффилированных с медиагруппой "Патриот". Председателем попечительского совета медиагруппы "Патриот", одним из учредителей которой является РИА ФАН, является Евгений Пригожин", - напомнили в Bellingcat.

Напомним, Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Пригожина и объявило вознаграждение в размере до $250 000 за сведения, которые могут привести к его аресту.

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии.

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.