ЄС подарував поліції Донеччини обладнання на 600 тисяч євро
ЄС подарував Нацполіції у Донецькій області автомобілі, сканер для пошуку вибухівки та модулі для КПП, загальна вартість яких складає 600 000 євро.
Про це повідомила Консультативна місія ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки, пише "Європейська правда".
Обладнання надали у рамках програми "ПРАВО-Поліція", що фінансується Європейським Союзом.
Правоохоронці отримали три модулі для контрольно-пропускних пунктів, розташованих у стратегічному напрямку с. Мелекіне Маріупольського району. Ще десять таких модулів встановлять на інших шести КПП Нацполіції у Донецькій області.
Крім цього, правоохоронці отримали десять пікапів, надсучасний переносний сканер для виявлення вибухонебезпечних предметів, 1162 аптечки та 700 вогнегасників.
Сканер використовуватимуть для перевірки автомобілів, вантажів, у тому числі контейнерів та великогабаритного багажу, які не можна просканувати на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів за допомогою звичайного стаціонарного сканера.
Консультативна місія ЄС, яка надає підтримку правоохоронним органам у Донецькій області, відкрила своє представництво у Маріуполі у вересні минулого року.