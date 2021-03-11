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ЄС подарував поліції Донеччини обладнання на 600 тисяч євро

Четвер, 11 березня 2021, 14:15

ЄС подарував Нацполіції у Донецькій області автомобілі, сканер для пошуку вибухівки та модулі для КПП, загальна вартість яких складає 600 000 євро.  

Про це повідомила Консультативна місія ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки, пише "Європейська правда".

Обладнання надали у рамках програми "ПРАВО-Поліція", що фінансується Європейським Союзом.

Правоохоронці отримали три модулі для контрольно-пропускних пунктів, розташованих у стратегічному напрямку с. Мелекіне Маріупольського району. Ще десять таких модулів встановлять на інших шести КПП Нацполіції  у Донецькій області. 

 

Крім цього, правоохоронці отримали десять пікапів, надсучасний переносний сканер для виявлення вибухонебезпечних предметів, 1162 аптечки та 700 вогнегасників. 

 

Сканер використовуватимуть для перевірки автомобілів, вантажів, у тому числі контейнерів та великогабаритного багажу, які не можна просканувати на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів за допомогою звичайного стаціонарного сканера.

Консультативна місія ЄС, яка надає  підтримку правоохоронним органам у Донецькій області, відкрила своє представництво у Маріуполі у вересні минулого року.

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