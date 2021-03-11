ЄС подарував поліції Донеччини обладнання на 600 тисяч євро

ЄС подарував Нацполіції у Донецькій області автомобілі, сканер для пошуку вибухівки та модулі для КПП, загальна вартість яких складає 600 000 євро.

Про це повідомила Консультативна місія ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки, пише "Європейська правда".

Обладнання надали у рамках програми "ПРАВО-Поліція", що фінансується Європейським Союзом.

Правоохоронці отримали три модулі для контрольно-пропускних пунктів, розташованих у стратегічному напрямку с. Мелекіне Маріупольського району. Ще десять таких модулів встановлять на інших шести КПП Нацполіції у Донецькій області.

Крім цього, правоохоронці отримали десять пікапів, надсучасний переносний сканер для виявлення вибухонебезпечних предметів, 1162 аптечки та 700 вогнегасників.

Сканер використовуватимуть для перевірки автомобілів, вантажів, у тому числі контейнерів та великогабаритного багажу, які не можна просканувати на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів за допомогою звичайного стаціонарного сканера.

Консультативна місія ЄС, яка надає підтримку правоохоронним органам у Донецькій області, відкрила своє представництво у Маріуполі у вересні минулого року.