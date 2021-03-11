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ЕС подарил полиции Донеччины оборудование на 600 000 евро

Четверг, 11 марта 2021, 14:15

Евросоюз подарил Нацполиции в Донецкой области автомобили, сканер для поиска взрывчатки и модули для КПП, общая стоимость которых составляет 600 тысяч евро.

Об этом сообщила Консультативная миссия ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности, пишет "Европейская правда".

Оборудование предоставили в рамках программы "ПРАВО-Полиция", финансируемого Европейским Союзом.

Правоохранители получили три модуля для контрольно-пропускных пунктов, расположенных в стратегическом направлении с. Мелекино Мариупольского района. Еще десять таких модулей установят на других шести КПП Нацполиции в Донецкой области.

 

Кроме этого, правоохранители получили десять пикапов, современный переносной сканер для обнаружения взрывоопасных предметов, 1162 аптечки и 700 огнетушителей.

 

Сканер будут использовать для проверки автомобилей, грузов, в том числе контейнеров и крупногабаритного багажа, которые нельзя просканировать на наличие взрывоопасных веществ и предметов с помощью обычного стационарного сканера.

Консультативная миссия ЕС, которая оказывает поддержку правоохранительным органам в Донецкой области, открыла свое представительство в Мариуполе в сентябре прошлого года.

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