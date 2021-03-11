Працівники Amazon в Італії вперше проведуть загальний страйк

Співробітники Amazon в Італії планують оголосити 24-годинний страйк 22 березня після провалу переговорів про умови праці з американським онлайн-гігантом.

Про це у четвер повідомили італійські профспілки, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На Amazon в Італії працює 8 500 осіб і це буде перший загальний страйк італійських працівників.

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Національні профспілки Filt Cgil, Fit Cisl і Uiltrasporti e Assoespressi заявили, що переговори про контракти для співробітників Amazon в Італії "різко обірвалися через небажання компанії позитивно вирішувати підняті питання".

Профспілки попросили компанію переглянути кілька аспектів контрактів співробітників, включаючи робоче навантаження, зміни, умови контрактів, ваучери на обід, бонуси, прив'язані до результатів, і оплату відряджень. Вони також зажадали скорочення робочого часу водіїв.

"Amazon своєю неприйнятною поведінкою демонструє, що він хронічно неспроможний відповідати перед представниками працівників, порушуючи правила національних контрактів і йдучи проти системи справедливості", - йдеться в заяві профспілок.

Amazon заявив, що звинувачення профспілок є "неправдивими", і що компанія вже двічі зустрічалася з профспілками в січні.

Американська компанія інвестувала 5,8 мільярда євро в Італії з моменту початку роботи там 10 років тому.

У січні компанія оголосила про відкриття двох логістичних центрів, інвестувавши ще 230 мільйонів євро.

У минулому році близько третини співробітників, що працюють на станції доставки Amazon в центральній Італії, оголосили страйк через вимоги про посилення заходів безпеки для робітників в умовах надзвичайної коронавірусної ситуації.