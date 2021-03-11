Работники Amazon в Италии впервые проведут всеобщую забастовку

Сотрудники Amazon в Италии планируют объявить 24-часовую забастовку 22 марта после провала переговоров об условиях труда с американским онлайн-гигантом.

Об этом в четверг сообщили итальянские профсоюзы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На Amazon в Италии работает 8500 человек и это будет первая всеобщая забастовка итальянских работников.

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Национальные профсоюзы Filt Cgil, Fit Cisl и Uiltrasporti e Assoespressi заявили, что переговоры о контрактах для сотрудников Amazon в Италии "резко оборвались из-за нежелания компании положительно решать поднятые вопросы".

Профсоюзы попросили компанию пересмотреть несколько аспектов контрактов сотрудников, включая рабочую нагрузку, изменения, условия контрактов, ваучеры на обед, бонусы, привязанные к результатам, и оплату командировок. Они также потребовали сокращения рабочего времени водителей.

"Amazon своим неприемлемым поведением демонстрирует, что он хронически не способен отвечать перед представителями работников, нарушая правила национальных контрактов и идя против системы справедливости", - говорится в заявлении профсоюзов.

Amazon заявил, что обвинения профсоюзов являются "ложными", и компания уже дважды встречалась с профсоюзами в январе.

Американская компания инвестировала 5,8 миллиарда евро в Италии с момента начала работы там 10 лет назад.

В январе компания объявила об открытии двух логистических центров, инвестировав еще 230 млн евро.

В прошлом году около трети сотрудников, работающих на станции доставки Amazon в центральной Италии, объявили забастовку из-за требования об усилении мер безопасности для рабочих в условиях чрезвычайной коронавирусной ситуации.