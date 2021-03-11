Депутата партії Меркель впіймали на людному святкуванні ювілею у розпал епідемії

Депутат Бундестагу від "Християнсько-демократичного союзу" Клаус-Петер Вільш потрапив у скандал після витоку відео зі святкування його 60-річного ювілею у компанії друзів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, на вечірці було багато гостей. На відео, знятому на телефон когось із учасників святкування, можна бачити, що люди співають, танцюють та обіймаються у приватній квартирі.

Відео свідчить, що на вечірці було щонайменш 12 людей.

Вільш після запиту журналістів визнав, що вечірка справді була. "З нагоди мого 60-річчя 28 лютого я провів вечір у компанії членів моєї родини. Згодом без попередження приєдналася ще дружня родина. Це не було заборонено тодішніми правилами у Гессені", - цитує його Spiegel.

Формально депутат справді нічого не порушив, але у рекомендаціях органів охорони здоров’я наполегливо просили обмежити приватні зібрання участю максимум однієї людини, яка не є членом того самого домогосподарства.

Політик визнав, що шкодує про те, що відступився від зразкової ролі, якої мав би дотримуватись як публічна особа.







