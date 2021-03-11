Депутата партии Меркель поймали на праздновании юбилея в разгар эпидемии
Депутат Бундестага от "Христианско-демократического союза" Клаус-Петер Вильш оказался в центре скандала после утечки видео с празднования его 60-летнего юбилея в компании друзей.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
По информации издания, на вечеринке было много гостей. На видео, снятом на телефон кого-то из участников празднования, можно видеть, что люди поют, танцуют и обнимаются в частной квартире.
Видео показывает, что на вечеринке было как минимум 12 человек.
Вильш после запроса журналистов признал, что вечеринка действительно была. "По случаю моего 60-летия 28 февраля я провел вечер в компании членов моей семьи. Впоследствии без предупреждения присоединилась еще одна семья друзей. Это не было запрещено тогдашним правилам в Гессене", - цитирует его Spiegel.
Формально депутат действительно ничего не нарушил, но в рекомендациях органов здравоохранения настойчиво просили ограничить частные собрания участием максимум одного человека, который не является членом того же домохозяйства.
Политик признал, что сожалеет о том, что отступился от образцовой роли, которой должен придерживаться как публичное лицо.