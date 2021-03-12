Румунія призупинила щеплення вакциною AstraZeneca

Влада Румунії на тиждень призупинила вакцинацію населення однією партією вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу до завершення досліджень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Romania TV.

Національний координаційний комітет з питань вакцинації (CNCAV) повідомив, що понад 77 000 доз вакцини AstraZeneca, вживання якої призупинили в Італії, вже використані у Румунії, і залишились понад 4200 доз.

"В якості запобіжного заходу було вирішено тимчасово призупинити використання решти доз до завершення оцінки Європейським агентством з лікарських засобів", - заявив CNCAV.

Координатор кампанії з вакцинації Валеріу Георгіце заявив, що Румунія не отримувала доз із партії вакцин AstraZeneca, що викликає підозри на європейському рівні. За його словами, в 17 країнах було розподілено 1,6 мільйона доз.

У четвер регулятор ЄС із лікарських засобів заявив, що переваги вакцинації більші, аніж можливі ризики, та використання вакцини можна продовжувати.

Як повідомлялося, 11 березня Данія, а слідом за нею Норвегія оголосили про призупинення використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей в Данії невдовзі після вакцинації AstraZeneca розвинулися тромби. Втім, поки невідомо, чи є це побічним ефектом щеплення.

Раніше Австрія, а слідом за нею Естонія призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини і захворювання у другої.

Регулятор ЄС дійшов висновку, що вакцина не була причиною смерті щепленої жінки.