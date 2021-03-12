Румыния приостановила прививки вакциной AstraZeneca

Власти Румынии на неделю приостановили вакцинацию населения одной партией вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности до завершения исследований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

Национальный координационный комитет по вопросам вакцинации (CNCAV) сообщил, что более 77 000 доз вакцины AstraZeneca, употребление которой приостановили в Италии, уже использованы в Румынии, и остались более 4200 доз.

"В качестве меры предосторожности было решено временно приостановить использование остальных доз до завершения оценки Европейским агентством по лекарственным средствам", - заявил CNCAV.

Координатор кампании по вакцинации Валериу Георгицу заявил, что Румыния не получала доз из партии вакцин AstraZeneca,которая вызывает подозрения на европейском уровне. По его словам, в 17 странах были распределены 1,6 миллиона доз.

В четверг регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил, что преимущества вакцинации больше, чем возможные риски, и использование вакцины можно продолжать.

Как сообщалось, 11 марта Дания, а следом за ней Норвегия объявили о приостановлении использования вакцины AstraZeneca после того, как у некоторых людей в Дании вскоре после вакцинации AstraZeneca развились тромбы. Впрочем, пока неизвестно, является ли это побочным эффектом прививки.

Ранее Австрия, а за ней Эстония приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.

Регулятор ЕС пришел к выводу, что вакцина не была причиной смерти привитой женщины.