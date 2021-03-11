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Норвегія слідом за Данією призупинила використання вакцини AstraZeneca

Четвер, 11 березня 2021, 15:37

Норвегія призупинила використання вакцини AstraZeneca після аналогічного рішення у Данії, де в кількох людей невдовзі після вакцинації розвинулися тромби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Рішення прийняли за лічені години після новин з Данії, а кілька великих міст, як Берген, навіть випередили рішення на національному рівні. 

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"Ми робимо це, щоб з’ясувати, чи є зв’язок між щепленням і цими випадками тромбів", - пояснив представник Національного інституту громадського здоров’я Гейр Бухольм.

Він зауважив, що це важке рішення, тому що воно призведе до затримки вакцинаційної кампанії. 

На цей час у Норвегії вакциною AstraZeneca щепили понад 120 000 людей. 

Про призупинення використання вакцини Агентство охорони здоров’я Данії заявило у четвер 11 березня, після того, як у деяких людей невдовзі після вакцинації AstraZeneca розвинулися тромби.  

Втім, поки невідомо, чи є це побічним ефектом щеплення.

Раніше Австрія, а слідом за нею Естонія призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини і захворювання у другої.

Регулятор ЄС дійшов висновку, що вакцина не була причиною смерті щепленої жінки.

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