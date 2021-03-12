Болгария не будет вводить локдаун, потому что "люди этого не хотят" - глава Минздрава

Органы здравоохранения Болгарии не планируют вводить новый карантин, поскольку, несмотря на огромное количество умерших от COVID-19, "люди этого не хотят".

Об этом заявил министр здравоохранения и кандидат в депутаты от правящей партии ГЕРБ Костадин Ангелов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Судя по всему, на решение правительства по поводу третьей волны пандемии повлияли парламентские выборы 4 апреля.

"Мы не готовы к новому карантину не потому, что он не оправдан с медицинской точки зрения, а потому, что люди не готовы. Невозможно вводить меры там, где люди не верят в эти меры. Речь не об издании приказа, а об обеспечении его выполнения", - сказал министр здравоохранения.

Болгария в настоящее время сталкивается с самым большим кризисом COVID-19, когда уровень смертности увеличивается на 53% каждую неделю, а уровень заражения в среднем составляет 3000 новых случаев в день.

С начала пандемии умерли около 11 000 болгар, что сопоставимо с уровнем смертности в Великобритании. Однако правительство по-прежнему отказывается усиливать ограничения.