В Італії юристи хочуть переглянути вирок Данте Аліг’єрі – через 700 років після його смерті

Італійські експерти-юристи хочуть виправити судову помилку, в результаті якої видатного поета епохи Відродження Данте Аліг’єрі вигнали з Флоренції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Данте, якого італійці називають "верховним поетом", був висланий з рідної Флоренції в січні 1302 року в результаті партійної ворожнечі між чорними і білими гвельфами.

"Наша мета полягає в тому, щоб з огляду на нові докази, які можуть з'явитися, оцінити, чи можуть ці (три) вироки (проти Данте) бути предметом повторного розгляду або в ідеалі бути скасовані", - заявив адвокат по кримінальних справах Алессандро Траверсі.

Для цього Траверсі запросив колег адвокатів, старших суддів та прокурорів, а також нащадків Данте та судді, який вигнав його з Флоренції, відновити справу на конференції 21 травня.

Граф Сперелло ді Серего Аліг'єрі, астроном, що є прями нащадком Данте, візьме участь у конференції разом із нащадком Канте де Габрієллі, судді, який заслав поета.

"Мені цікаво переглянути цю справу", - сказав нащадок судді Антуан де Габріеллі. Але він додав, що не буде прагнути відстоювати позицію свого предка, що Данте винен.

Навіть якщо повномасштабний перегляд справи навряд чи здійсненний, враховуючи всі практичні та юридичні питання, Траверсі наголосив на значенні символічного жесту виправдання Данте, який "юридично кажучи, для міста Флоренція все ще є особою з кримінальним минулим ".

Окрім поетичної діяльності, Данте був політиком, який працював одним із дев'яти обраних правителів Флоренції у 1300 році. Саме цей пост спричинив його проблеми. В результаті партійної боротьби владу захопили "чорні гвельфи", а правителі з числа "білих гвельфів", до яких належав Данте, були засуджені до вигнання. Поет до кінця життя так і не повернувся до рідного міста.