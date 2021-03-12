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Сербія оголосила жорсткий локдаун на вихідні з можливим продовженням

П'ятниця, 12 березня 2021, 16:26

Сербія через тривожну ситуацію з коронавірусом щонайменш на два дні оголосила жорсткий локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Останні три дні у Сербії, населення якої становить 6,9 млн осіб, виявляють по 4500 нових заражень за добу. 

Органи охорони здоров’я оцінили ситуацію в країні як надзвичайну. У зв’язку з цим у суботу та неділю повинні будуть закритися усі заклади та магазини, окрім продуктових супермаркетів, аптек і заправок. 

Заплановані спортивні змагання зможуть відбутися, але без публіки. 

Майже всі школярі наступного тижня перейдуть на дистанційне навчання, на додачу до старшокласників.

Уряд продовжить консультації та у понеділок 15 березня ймовірно оголосить про розширення карантинних обмежень, які діяли досі. 

Експерти з кризового центру наполягають, що локдаун такого формату, як запроваджено на вихідні, необхідно продовжити на 2-3 тижні. 

"За нашими прогнозами, кількість хворих найближчим часом продовжить зростати", - зазначив на брифінгу представник кризового центру Зоран Гойкович.

Водночас, за його словами, не спостерігається різкого зростання кількості заражень, що ймовірно є ефектом триваючої вакцинаційної кампанії, як і вже діючих карантинних обмежень. 

На цей час обидві дози вакцини в країні отримали близько 700 000 із 6,9 млн населення. 






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Сербія Коронавірус
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