Сербія оголосила жорсткий локдаун на вихідні з можливим продовженням

Сербія через тривожну ситуацію з коронавірусом щонайменш на два дні оголосила жорсткий локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Останні три дні у Сербії, населення якої становить 6,9 млн осіб, виявляють по 4500 нових заражень за добу.

Органи охорони здоров’я оцінили ситуацію в країні як надзвичайну. У зв’язку з цим у суботу та неділю повинні будуть закритися усі заклади та магазини, окрім продуктових супермаркетів, аптек і заправок.

Заплановані спортивні змагання зможуть відбутися, але без публіки.

Майже всі школярі наступного тижня перейдуть на дистанційне навчання, на додачу до старшокласників.

Уряд продовжить консультації та у понеділок 15 березня ймовірно оголосить про розширення карантинних обмежень, які діяли досі.

Експерти з кризового центру наполягають, що локдаун такого формату, як запроваджено на вихідні, необхідно продовжити на 2-3 тижні.

"За нашими прогнозами, кількість хворих найближчим часом продовжить зростати", - зазначив на брифінгу представник кризового центру Зоран Гойкович.

Водночас, за його словами, не спостерігається різкого зростання кількості заражень, що ймовірно є ефектом триваючої вакцинаційної кампанії, як і вже діючих карантинних обмежень.

На цей час обидві дози вакцини в країні отримали близько 700 000 із 6,9 млн населення.











