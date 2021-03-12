Сербия объявила жесткий локдаун на выходные с возможным продлением

В связи с тревожной ситуацией с коронавирусом Сербия минимум на два дня объявила жесткий локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Последние три дня в Сербии, население которой составляет 6,9 млн человек, обнаруживают по 4500 новых заражений в сутки.

Органы здравоохранения оценили ситуацию в стране как чрезвычайную. В связи с этим в субботу и воскресенье должны будут закрыться все заведения и магазины, кроме продуктовых супермаркетов, аптек и заправок.

Запланированные спортивные соревнования смогут состояться, но без публики.

Почти все школьники на следующей неделе перейдут на дистанционное обучение, в дополнение к старшеклассникам.

Правительство продолжит консультации и в понедельник 15 марта, вероятно, объявит о расширении карантинных ограничений, действовавших до сих пор.

Эксперты из кризисного центра настаивают, что локдаун такого формата, как введенный на выходные, необходимо продлить на 2-3 недели.

"По нашим прогнозам, количество больных в ближайшее время продолжит расти", - отметил на брифинге представитель кризисного центра Зоран Гойкович.

Однако, по его словам, не наблюдается резкого роста количества заражений, что, вероятно, является эффектом продолжающейся прививочной кампании, как и уже действующих карантинных ограничений.

В настоящее время обе дозы вакцины в стране получили около 700 тысяч человек из 6,9 млн населения страны.