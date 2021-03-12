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Двоє молодих українських заробітчан загинули в Чехії

П'ятниця, 12 березня 2021, 18:42

Двоє молодих українців загинули на заробітках у Чехії - їхні тіла знайшли на підприємстві у холодильній камері.

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердили у пресслужбі МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Чоловіки померли після проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук.

"За інформацією місцевих правоохоронних органів, згадані громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук. Консульство України в Брно оформлює документи для репатріації тіл померлих до України, підтримує зв'язок із рідними", - повідомили у МЗС.

Раніше видання ZAXID.NET повідомило, що трагедія сталася 9 березня, а загиблими виявилися 30-річний та 31-річний чоловіки з Турки на Львівщині.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів виданню, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії. Останнього разу перебували там близько двох місяців. 

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