Двое молодых украинских заробитчан погибли в Чехии

Двое молодых украинцев погибли на заработках в Чехии - их тела нашли на предприятии в холодильной камере.

Эту информацию "Укринформу" подтвердили в пресс-службе МИД, сообщает "Европейская правда".

Мужчины умерли после проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок.

"По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок. Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными", - сообщили в МИД.

Ранее издание ZAXID.NET сообщило, что трагедия произошла 9 марта, а погибшими оказались 30-летний и 31-летний мужчины из Турки Львовской области.

Председатель Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев.