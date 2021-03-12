В Італії - майже 27 тисяч заражень за добу, пів країни переходить до "червоної" зони 

Майже половина Італії, у тому числі Ломбардія, з наступного тижня опиниться у "червоній" зоні за ситуацією з коронавірусом, де діють найжорсткіші карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, про це йдеться у проєкті указу міністра охорони здоров’я, який очікувано підпишуть без змін.

За новим зонуванням, яке діятиме з 15 березня, "червоними" будуть провінції Ломбардія, Больцано, Тренто, Базиліката, Кампанія, Емілья-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, П’ємонт, Венето та Марке.

Зміна зонування за ситуацією з коронавірусом з 15 березня, карти Corrierre della Sera

На початку цього місяця новий уряд Маріо Драгі посилив обмеження для "червоних зон". Там закриті не тільки бари, ресторани, магазини і середні школи, а й початкові школи. Жителям наказують по можливості залишатися вдома.

З решти регіонів, усі будуть помаранчевими, крім "білого" острова Сардинія. "Жовтих" регіонів не залишиться зовсім.

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За останню добу в Італії зареєстрували 26 824 нових заражень і 380 смертей, тоді як у четвер - 25 673. Востаннє подібні показники реєстрували в кінці листопада, на спаді другої хвилі епідемії.

За даними органів охорони здоров’я, індекс поширення вірусу (скільки в середньому людей інфікує один хворий) в країні складає 1,6, тоді як безпечним показником вважається 1 і менше. Також відзначають стрімке зростання кількості випадків, у яких вже не відомо, від кого людина заразилася.