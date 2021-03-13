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У Польщі вже 1,5 млн людей отримали обидві дози щеплення від коронавірусу

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У Польщі вже 1,5 млн людей отримали обидві дози щеплення від коронавірусу

Субота, 13 березня 2021, 11:36

У Польщі обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 1,5 млн людей, а щеплення першою дозою – понад 2,8 млн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Згідно з останніми даними, в країні зробили загалом майже 4,4 млн щеплень від коронавірусу.

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Понад 2 835 000 отримали щеплення першою дозою, та 1 555 400 осіб – вже обома дозами вакцини. Населення країни - близько 38 млн. 

З початку вакцинації, Польща отримала близько 5,3 млн доз.

Прем'єр Матеуш Моравецький у п'ятницю заявив, що кількість щеплень за день можна буде збільшити в рази, якщо тільки країна отримає більше вакцини.

"Ми готові збільшити кількість вакцинованих за день у три-чотири рази, і вакцинувати за місяць 10 млн і навіть понад 10 млн людей. Все що нам треба – це більше доз", - сказав ві

Моравецький розповів, що спілкувався про поставки вакцин з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і заклики прискорити поставки лунають також від прем'єрів кількох інших країн.

"Тиск має сенс, тому що навіть затвердження вакцини Johnson & Johnson сталося на кліька днів раніше, ніж очікували. Це означає, що ці вакцини потраплять у Польщу швидше", - додав він.  

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