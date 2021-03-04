Польща тисне на ЄС, щоб прискорити процес вакцинації

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прискорити затвердження вакцини Johnson & Johnson, що дозволило би прискорити темпи вакцинаційної кампанії у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

Моравецький опублікував графік, що зображує спадання захворюваності на коронавірус серед медиків, які отримали вакцину серед перших.

Vaccines are working! Infection rate among vaccinated medical personnel->20x lower! We must speed up the process to protect🇪🇺citizens. I urge @EU_Commission & #EMA to approve J&J vaccine as quickly as possible,as @US_FDA already did.There is no more time to lose.Every DAY counts! pic.twitter.com/ddFDqChgfI — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 4, 2021

"Захворюваність серед вакцинованих медиків зменшилася у 20 разів! Ми повинні прискорити процес, щоб захистити жителів ЄС. Закликаю Єврокомісію та Європейське медичне агентство якнайшвидше затвердити вакцину Johnson & Johnson, як це вже зробив регулятор США. Ми не можемо гаяти час, кожен день має значення", - заявив Матеуш Моравецький.

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Останнім часом у Польщі помітно зростає добовий приріст заражень коронавірусом. У середу 3 березня показники вперше з листопада досягли 15 700.

На тлі дефіциту вакцин у Польщі вже допускають закупівлю китайських вакцин від коронавірусу, як це зробила Угорщина.

Нагадаємо, регулятор ЄС на цей час затвердив три вакцини від коронавірусу - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Johnson & Johnson затвердили у США 27 лютого, у ЄС вона подалася на затвердження в середині лютого.





