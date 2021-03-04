Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти оточення Януковича

У Німеччині закривають рахунки Russia today i Ruptly, Москва обіцяє жорстко відповісти

Орбан оголосив про остаточний розрив відносин із Європейською народною партією

Прем'єр Словаччини публічно вибачився за свої слова про Закарпаття






Польща тисне на ЄС, щоб прискорити процес вакцинації

Четвер, 4 березня 2021, 15:41

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прискорити затвердження вакцини Johnson & Johnson, що дозволило би прискорити темпи вакцинаційної кампанії у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

Моравецький опублікував графік, що зображує спадання захворюваності на коронавірус серед медиків, які отримали вакцину серед перших.

"Захворюваність серед вакцинованих медиків зменшилася у 20 разів! Ми повинні прискорити процес, щоб захистити жителів ЄС. Закликаю Єврокомісію та Європейське медичне агентство якнайшвидше затвердити вакцину Johnson & Johnson, як це вже зробив регулятор США. Ми не можемо гаяти час, кожен день має значення", - заявив Матеуш Моравецький.

Читайте також
У Франції розкритикували намір двох країн ЄС співпрацювати з Ізраїлем щодо вакцин

Останнім часом у Польщі помітно зростає добовий приріст заражень коронавірусом. У середу 3 березня показники вперше з листопада досягли 15 700. 

На тлі дефіциту вакцин у Польщі вже допускають закупівлю китайських вакцин від коронавірусу, як це зробила Угорщина. 

Нагадаємо, регулятор ЄС на цей час затвердив три вакцини від коронавірусу - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Johnson & Johnson затвердили у США 27 лютого, у ЄС вона подалася на затвердження в середині лютого.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус
powered by lun.ua