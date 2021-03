Польща тисне на ЄС, щоб прискорити процес вакцинації

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прискорити затвердження вакцини Johnson & Johnson, що дозволило би прискорити темпи вакцинаційної кампанії у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

Моравецький опублікував графік, що зображує спадання захворюваності на коронавірус серед медиків, які отримали вакцину серед перших.

Vaccines are working! Infection rate among vaccinated medical personnel->20x lower! We must speed up the process to protect🇪🇺citizens. I urge @EU_Commission & #EMA to approve J&J vaccine as quickly as possible,as @US_FDA already did.There is no more time to lose.Every DAY counts! pic.twitter.com/ddFDqChgfI