США перетнули позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу

США подолали позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу - втім, поки йдеться про кількість вколотих доз, а не 100 мільйонів вакцинованих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

За останніми даними центрів контролю й попередження захворювань, в країні на кінець дня 12 березня зробили 101,1 мільйона щеплень. В середньому у США роблять 2 млн щеплень за день.

Читайте також Байден сподівається, що до Дня незалежності США стануть незалежними і від вірусу

Повністю вакциновані понад 35 млн американців, що складає 10,5% всього населення країни.

Близько 66 млн - приблизно 20% населення - отримали принаймні одну дозу.

Серед людей віком 65 років і старших повністю вакцинований вже кожен третій.

Наступного тижня США очікувано подолають і наступну позначку - 100 мільйонів вакцинованих людей. Таку мету президент Джо Байденна свої перші 100 днів роботи, але на практиці це станеться набагато швидше.

За розрахунками, у США вистачить доступних вакцин для того, щоб запропонувати щеплення усьому дорослому населенню до літа 2021 року.

Нагадаємо, днями Джо Байден сказав, що ставить за мету зробити вакцину доступною для усіх дорослих американців до 1 травня, щоб на День незалежності 4 липня країна святкувала у тому числі незалежність від вірусу.



