Ірландія призупинила використання вакцини AstraZeneca

Ірландія призупиняє використання вакцини Oxford / AstraZeneca в якості запобіжного заходу після нових повідомлень про тромби у людей, які отримали її, на цей раз з Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Дорадчий орган Ірландії з вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення вакцини AstraZeneca. Однак підкреслюється, що немає ніяких доказів того, що вакцина викликала утворення тромбів.

Перші повідомлення про тромби у людей, які отримували вакцину AstraZeneca, надійшли з Австрії і викликали хвилю занепокоєння, в результаті чого низка європейських країн, включаючи Данію, призупинили її використання в очікуванні розслідування.

Ірландія процитувала звіт про смерть і три госпіталізації в Норвегії, який вийшов в суботу.

"Після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів в суботу ввечері...і після обговорення з Управлінням з регулювання продуктів медичного призначення (HPRA), Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував тимчасово відкласти введення вакцини Covid-19 AstraZeneca сьогодні вранці, в неділю, 14 березня", - сказав представник NIAC.

За даними Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення у Великобританії мільйони людей уже отримали ін'єкцію AstraZeneca без будь-яких серйозних побічних ефектів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і до завершення розслідування випадків утворення тромбів, про які повідомила Данія.

EMA зазначає, що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.