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У Нідерландах поліція розігнала антикарантинний протест

Понеділок, 15 березня 2021, 09:16

Поліція Нідерландів у неділю використала в Гаазі водомет для розгону антиурядових демонстрантів, які виступають проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Близько двох тисяч демонстрантів зібралися в центрі міста на знак протесту проти коронавірусних обмежень і іншої політики уряду. Кінна поліція, спецпризначенці з кийками та собаками втрутились, коли деякі з протестуючих відмовилися розійтися наприкінці демонстрації.

 
Демонстрація в Гаазі
фото: nos

Влада встановила ліміт в 200 осіб для протесту в районі Малівельд біля центрального вокзалу міста і неподалік парламенту Нідерландів, але поліція заявила, що кількість людей була більшою.

Потяги в місто були зупинені на деякий час, щоб не допустити приєднання до демонстрації більшого числа людей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція заарештувала кількох людей. Відео, поширене в соціальних мережах, показує, як поліцейські б'ють кийками людину на землі. Поліція заявила, що ця особа напала на них з палицею.

Пізніше поліція повідомила, що був здійснений попереджувальний постріл, коли поліцейські розганяли демонстрантів. У заяві йдеться, що інцидент розслідується.

Раніше до безладів у містах країни призвела нічна комендантська година, введена в січні. У Нідерландах не було комендантської години після нацистської окупації під час Другої світової війни. Очікується, що вона діятиме до кінця березня. Бари і ресторани в країні залишаються закритими, як і другорядні магазини.

Нагадаємо, раніше Амстердамі понад тисячу любителів танцювальної музики вперше за рік допустили на танцпол для того,  щоб провести експеримент та вивчити можливості послаблення карантину в країні.

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