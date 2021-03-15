В Нидерландах полиция разогнала антикарантинный протест

Полиция Нидерландов в воскресенье использовала в Гааге водомет для разгона антиправительственных демонстрантов, выступающих против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Около двух тысяч демонстрантов собрались в центре города в знак протеста против коронавирусных ограничений и другой политики правительства. Конная полиция, спецназ с дубинками и собаками вмешались, когда некоторые из протестующих отказались разойтись в конце демонстрации.

Демонстрация в Гааге фото: nos

Власти установили лимит в 200 человек для протеста в районе Маливельд у центрального вокзала города и недалеко от парламента Нидерландов, но полиция заявила, что количество людей было больше.

Поезда в город были остановлены на некоторое время, чтобы не допустить присоединения к демонстрации большего числа людей.

По сообщениям местных СМИ, полиция арестовала нескольких человек. Видео, распространенное в социальных сетях, показывает, как полицейские бьют дубинками человека на земле. Полиция заявила, что этот человек напал на них с палкой.

Позже полиция сообщила, что был осуществлен предупредительный выстрел, когда полицейские разгоняли демонстрантов. В заявлении говорится, что инцидент расследуется.

Ранее к беспорядкам в городах страны привел ночной комендантский час, введенный в январе. В Нидерландах не было комендантского часа после нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Ожидается, что он будет действовать до конца марта. Бары и рестораны в стране остаются закрытыми, как и второстепенные магазины.

Напомним, ранее в Амстердаме более тысячи любителей танцевальной музыки впервые за год допустили на танцпол для того, чтобы провести эксперимент и изучить возможности ослабления карантина в стране.