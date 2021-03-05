Кіпр з 1 травня пускатиме вакцинованих туристів з Британії

Кіпр оголосив про відкриття кордонів з 1 травня для громадян Великої Британії, які були вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Ми повідомили британський уряд, що з 1 травня ми дозволимо прибуття на Кіпр тих британських громадян, яких щеплено вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів, щоб вони могли прибути сюди без необхідності негативного тесту і без необхідності проходити карантин", - сказав заступник міністра туризму Саввас Пердіос.

Туристи повинні отримати другу дозу принаймні за сім днів до подорожі, додав міністр.

На даний момент в ЄС схвалені три вакцини - Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca та Moderna, проте невідомо, яким чином від мандрівників вимагатимуть довести, що вони були щеплені.

Також слід зазначити, що відкриття відбудеться за два тижні до того, як уряд Британії скасує обмеження на виїзд за кордон.

Британські туристи складають найбільшу групу туристів на Кіпрі і здійснили понад мільйон поїздок на у 2019 році.

Кіпр вже уклав подібну угоду, що дозволяє ізраїльським туристам в'їжджати до країни з 1 квітня.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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