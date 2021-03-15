Україна буде створювати закордонні посольства з резиденцією в Києві

Новий указ, підписаний президентом Зеленським, дозволяє Україні створювати посольства за кордоном із резиденцією в Києві.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи підписання документа, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства.

15 березня Зеленський підписав указ №99/2021 про закордонні дипломатичні установи.

За словами Кулеби, нововведення дозволять оптимізувати управління та зробити посольства більш мобільними, ефективними та економними для платників податків.

Одним з ключових нововведень є створення нового формату послів із резиденцією в Києві.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох іноземних країнах, зокрема Європейського Союзу, і нині Україна починає втілювати цей передовий досвід як доповнення до традиційних форматів дипломатичної присутності.

Крім того, міністр розповів про новий формат посольств України за кордоном "1+2" - посол і два дипломати - який нині починає впроваджувати Міністерство закордонних справ.

"Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена", - зазначив Кулеба.