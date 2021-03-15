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Украина будет создавать зарубежные посольства с резиденцией в Киеве

Понедельник, 15 марта 2021, 12:53

Новый указ, подписанный президентом Зеленским, позволяет Украине создавать посольства за рубежом с резиденцией в Киеве.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя подписание документа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства.

15 марта Зеленский подписал указ №99/2021 о заграничных дипломатических учреждениях.

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По словам Кулебы, нововведения позволят оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков.

Одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского Союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия.

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Кроме того, министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом "1 + 2" - посол и два дипломата - ныне начинает внедрять Министерство иностранных дел.

"Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства "1 + 2" станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, где Украина до сих пор не была представлена", - отметил Кулеба.

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МИД Кулеба
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