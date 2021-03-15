Посол України в Туреччині вакцинувався китайською вакциною
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з дружиною вакцинувалися китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Понеділок з дружиною розпочали правильно - з вакцинації вакциною CoronaVac. Враховуючи реалії, прийняли не вагаючись рішення про щеплення" - написав Сибіга на своїй сторінці у Facebook.
Посол зазначив, що за швидкістю проведення вакцинації серед власного населення, Туреччина займає 6 місце в світі серед інших країн.
Станом на 15 березня в Туреччині першу дозу вакцини отримали 7 млн 912 тис. 756 людей, з них 3 млн 356 тис. 158 людей провакцинувались вже завершальною другою дозою вакцини.
"Окрім цього, Туреччина займається виробленням місцевої вакцини від коронавірусу. Найближчим часом планується проведення дослідження ефективності зазначеної вакцини на людях", - повідомив дипломат.
Варто зазначити, що вакциною CoronaVac свого часу щепився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.