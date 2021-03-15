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Посол Украины в Турции вакцинировался китайской вакциной

Понедельник, 15 марта 2021, 13:42

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Понедельник с женой начали правильно - с вакцинации вакциной CoronaVac. Учитывая реалии, приняли без колебаний решение о прививках", - написал Сибига на своей странице в Facebook.

Посол отметил, что по скорости проведения вакцинации среди собственного населения Турция занимает шестое место в мире.

По состоянию на 15 марта в Турции первую дозу вакцины получили 7 млн 912 тыс. 756 человек, из них 3 млн 356 тыс. 158 вакцинировались уже завершающей второй дозой.

"Кроме этого, Турция занимается разработкой местной вакцины от коронавируса. В ближайшее время планируется проведение исследования эффективности указанной вакцины на людях", - сообщил дипломат.

Стоит отметить, что вакциной CoronaVac свое время привился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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