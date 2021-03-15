У Британії знакові телефонні будки продають по 1 фунту, щоб дати їм друге життя

Тисячам знакових британських червоних телефонних будок хочуть надати нове життя, перетворивши їх на мінімузеї чи картинні галереї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Компанія BT заявила, що 4000 вуличних будок пропонуються громадам, оскільки їх використання стало обмеженим через мобільні телефони.

Будки також можуть зіграти певну роль у порятунку життя, розмістивши дефібрилятори або бути перетворені на невеликі бібліотеки з вибраною колекцією книг.

З 2008 року громади придбали понад 6600 телефонних будок лише за 1 фунт стерлінгів за одиницю в рамках програми "Прийняти будку".

Джеймс Браун з BT сказав: "Оскільки більшість людей зараз користуються мобільними телефонами, це призвело до величезного падіння кількості дзвінків, здійснених з таксофонів".

"Наразі ми раціоналізуємо наш телефонний апарат, щоб зробити його придатним для майбутнього, а схема "Прийняти будку" дає можливість місцевим громадам у всій Британії зберегти свою місцеву телефонну будку з оновленою метою для громади. Тисячі громад вже придумали фантастичний набір ідей щодо повторного використання своєї улюбленої місцевої телефонної будки", - додав він.

BT також модернізував понад 400 таксофонів у різних містах до цифрових блоків, які називаються Street Hubs, пропонуючи безкоштовний надшвидкий громадський Wi-Fi, зарядку USB-пристроїв та моніторинг навколишнього середовища.