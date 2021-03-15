В Британии знаковые телефонные будки продают по 1 фунту, чтобы дать им вторую жизнь

Тысячам знаковых британских красных телефонных будок хотят продлить жизнь, превратив их в мини-музеи или картинные галереи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Компания BT заявила, что 4000 уличных будок предлагаются общинам, поскольку их использование стало ограниченным из-за распространения мобильных телефонов.

Будки также могут сыграть определенную роль в спасении жизни, разместив дефибрилляторы, или быть превращены в небольшие библиотеки с выбранной коллекцией книг.

С 2008 года общины приобрели более 6600 телефонных будок всего за 1 фунт стерлингов за единицу в рамках программы "Принять будку".

Джеймс Браун из BT сказал: "Поскольку большинство людей сейчас пользуются мобильными телефонами, это привело к огромному падению количества звонков, совершенных с таксофонов".

"Сейчас мы рационализируем наш телефонный аппарат, чтобы сделать его пригодным для будущего, а схема "Принять будку" дает возможность местным общинам во всей Британии сохранить свою местную телефонную будку с обновленной целью для общества. Тысячи общин уже придумали фантастический набор идей по повторному использованию своей любимой местной телефонной будки", - добавил он.

BT также модернизировал более 400 таксофонов в разных городах в цифровые блоки, которые называются Street Hubs, предлагая бесплатный сверхбыстрый общественный Wi-Fi, зарядку USB-устройств и мониторинг окружающей среды.