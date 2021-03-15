В Іспанії віцепрем’єр йде з посади, щоб позмагатись за лідерство у Мадриді

Лідер лівої партії Podemos ("Можемо!") Пабло Іглесіас залишає посаду другого віцепрем’єра та міністра соціальних прав, щоб взяти участь у місцевих виборах в Мадриді 4 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Мадриду потрібен лівий уряд, і мені здається, що я можу бути корисним", - заявив він.

За його словами, він вже повідомив про своє рішення прем’єра Педро Санчеса та запропонував, щоб на посаді другого віцепрем’єра його замінила нинішня міністр праці Йоланда Діас, а Іоне Беларра, нині держсекретар, став міністром соціальних прав та "Порядку денного 2030".

На думку Іглесіаса, саме довкола його кандидатури можуть об’єднатися ліві сили, щоб перемогти на виборах нинішню президентку Мадриду Ізабель Діас Аюзо, представницю ліберально-консервативної Народної партії, яка сподівається переобратися на дострокових виборах 4 травня.

Дострокові вибори у Мадриді ініціювала сама Аюзо, щоб запобігти вотуму недовіри.

Іспанська преса називає крок Іглесіаса абсолютно неочікуваним.