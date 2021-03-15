В Испании вице-премьер уходит с поста, чтобы побороться за лидерство в Мадриде

Лидер левой партии Podemos ("Можем!") Пабло Иглесиас оставляет должность второго вице-премьера и министра социальных прав, чтобы принять участие в местных выборах в Мадриде 4 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Мадриду нужно левое правительство, и мне кажется, что я могу быть полезным", - заявил он.

По его словам, он уже сообщил о своем решении премьеру Педро Санчесу и предложил, чтобы на должности второго вице-премьера его заменила нынешняя министр труда Йоланда Диас, а Ионе Беларра, ныне госсекретарь, стал министром социальных прав и "Повестки дня 2030".

По мнению Иглесиаса, именно вокруг его кандидатуры могут объединиться левые силы, чтобы победить на выборах нынешнего мэра Мадрида Изабель Диас Аюзо, представительницу либерально-консервативной Народной партии, которая надеется переизбраться на досрочных выборах 4 мая.

Досрочные выборы в Мадриде инициировала сама Аюзо, чтобы предотвратить вотум недоверия.

Испанская пресса называет шаг Иглесиаса абсолютно неожиданным.