У Будапешті ультраправі організували протест проти коронавірусних обмежень

У понеділок демонстранти в столиці Угорщини порушили заборону на громадські зібрання, щоб вимагати припинення обмежень у країні, навіть попри сплеск випадків COVID-19 та госпіталізацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Демонстрацію організувала ультраправа партія "Рух нашої батьківщини, до неї долучилося близько 1000 людей.

Група демонстрантів прорвала кордон поліції та пройшла до парламенту Угорщини в центрі Будапешта. Вони вимагали припинення пандемічних обмежень, які діють вже більше чотирьох місяців і створюють велике навантаження на економіку країни.

"Вони підбурюють до паніки і використовують це для обмеження нашої свободи, а Угорщину руйнують", - заявив співголова "Руху за Батьківщину" Ласло Торочкай, читаючи вголос вимоги своєї партії щодо зняття обмежень, які діють з 11 листопада.

Обмеження включають комендантську годину з 20.00 до 5 ранку, обмеження роботи ресторанів послугами доставки та виносу, а також дистанційне навчання для учнів середніх шкіл та студентів університетів.

Минулого тижня набув чинності додатковий набір обмежень, включаючи обов'язкове закриття більшості магазинів та підприємств, а також призупинення до 7 квітня навчання в школах для дитячих садків та початкових шкіл.