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В Будапеште ультраправые организовали протест против коронавирусных ограничений

Понедельник, 15 марта 2021, 16:41

В понедельник демонстранты в столице Венгрии нарушили запрет на общественные собрания, чтобы потребовать прекращения ограничений в стране, даже несмотря на всплеск случаев COVID-19 и госпитализаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Демонстрацию организовала ультраправая партия "Движение нашей родины", к ней присоединилось около 1000 человек.

Группа демонстрантов прорвала кордон полиции и прошла к парламенту Венгрии в центре Будапешта. Они требовали прекращения пандемических ограничений, которые действуют уже более четырех месяцев и создают большую нагрузку на экономику страны.

"Они подстрекают к панике и используют это для ограничения нашей свободы, а Венгрию разрушают", - заявил сопредседатель "Движения" Ласло Торочкай, читая вслух требования своей партии о снятии ограничений, которые действуют с 11 ноября.

Ограничения включают комендантский час с 20.00 до 5 утра, ограничения работы ресторанов услугами доставки и выноса, а также дистанционное обучение для учащихся средних школ и студентов университетов.

На прошлой неделе вступил в силу дополнительный набор ограничений, включая обязательное закрытие большинства магазинов и предприятий, а также приостановление до 7 апреля обучения в школах для детских садов и начальных школ.

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Венгрия
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