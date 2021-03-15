Маркарова хоче створити у Вашингтоні "Український дім"

Новопризначена посол України у США Оксана Маркарова ініціюватиме створення у Вашингтоні "Українського дому" як майданчика для зустрічей друзів України та просування української культури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю виданню LB на запитання про те, чи планує нові формати співпраці з українською діаспорою.

Оксана Маркарова зазначила, що в часи роботи у Мінфіні створила нові проєкти, пов’язані з публічними фінансами.

"Так само і для Вашингтону в мене є мрія, яка вже перетворилася в план – створити постійно діючий Український дім, який буде головним майданчиком для просування українського наративу, місцем зустрічі, обміну ідеями всіх друзів України, місцем дискусій і просування української культури… І створенням його ми займемося вже цього року", - розповіла вона.

За її словами, ця установа буде функціонувати у співпраці з посольством і буде "відкритою для усіх".

Напередодні початку своєї роботи у Вашингтоні Маркарова також розповіла, чого буде домагатися від Сполучених Штатів на своїй посаді.

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