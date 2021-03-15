СБУ розкрила схему продажу росіянам угорського громадянства на Закарпатті

Контррозвідка Служби безпеки України на Закарпатті заблокувала схему допомоги громадянам Росії з незаконним отриманням угорських паспортів для подальшого в'їзду до ЄС, Британії та США.

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише "Європейська правда".

Оперативники встановили, що мешканець Берегівського району Закарпатської області допомагав іноземцям, зокрема росіянам, на фіктивних підставах отримати громадянство Угорщини, що відкривало їм можливість для безвізового в’їзду до 162 країн світу, включно з Британією та США.

"Організатор схеми забезпечував підроблення документів, які доводили наявність необхідних підстав. Оформлення документів, що підтверджували набуття громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон, проводилося фігурантом через дипломатичні представництва Угорщини у деяких країнах Європейського Союзу", - повідомляє СБУ.

За таку допомогу зацікавлені особи платили 25-30 тисяч євро. Зазначається, що серед його клієнтів були представники криміналітету.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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